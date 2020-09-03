2020/09/03 | 15:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / عمار عبدول أكد المنتقل حديثاً إلى صفوف فريق المرخية القطري المحترف السوري احمد الدوني انه يسعى أن يقدم موسم جيد مع فريقه الجديد وتحقيق حلم الصعود إلى دوري النجوم القطري.وقال القادم من نادي مسيمير في حديثة لوكالة (SPORT NOW): إنه قدم موسم رائع مع مسيمير في دوري الدرجة الثانية القطري لكن هذا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محترف المرخية القطري احمد الدوني: أسعى لقيادة فريقي إلى دوري النجوم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محترف المرخية القطري احمد الدوني: أسعى لقيادة فريقي إلى دوري النجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).