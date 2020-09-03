كاظم الساهر ضمن قائمة فوربس لأفضل 10 مطربين عرب

2020/09/03 | 15:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان /احتل القيصر كاظم الساهر ، المركز الرابع ، ضمن قائمة أفضل 100 شخصية عربية لمجلة فوربس الشرق الأوسط ، بعدد 20 مليون متابع بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي،وكتبت المجلة على موقعها الرسمي :”لقد نظرنا أيضًا في المدة التي قضاها هؤلاء المشاهير العرب في العمل”.وتابعت المجلة:”معظم المشاهير في قائمتنا هم في صناعة الموسيقى […]

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