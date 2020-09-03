2020/09/03 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن مصدر أمني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخص شارك بنزاع عشائري في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد.وقال المصدر في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني” ، إن قوة من استخبارات الداخليةهناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر: اعتقال شخص شارك بنزاع عشائري شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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