2020/09/03 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايلول.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: انه تم صرف الرواتب عن طريق ادوات الدفع الالكتروني”.واوضح، انه “بإمكان المتقاعدين المدنيين والعسكريين تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول للمدنيين والعسكريين المركز الخبري الوطني.

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