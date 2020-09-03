الرافدين يعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2020/09/03 | 15:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه تم صرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني وبإمكان المتقاعدين المدنيين والعسكريين تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ الصرف وفي أي مكان يتواجدون فيه.

ونفت هيئة التقاعد، تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين، مبينة ان رواتب شهر ايلول تم رفعها بشكل كامل قبل انتهاء الدوام الرسمي يوم امس.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، ان "بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي، تناولت خبر مفاده تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين بسبب خطأ من هيئة التقاعد الوطنية".

واضافت، ان "الهيئة تنفي هذا الخبر، وان الرواتب التقاعدية تم رفعها بشكل كامل لهذا الشهر أمس الاربعاء وبتأريخ 2/9/2020 وقبل إنتهاء الدوام الرسمي ولجميع المتقاعدين".

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