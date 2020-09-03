إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ 26 مليونا

2020/09/03 | 15:51 - المصدر: NRT عربية

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اجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

واصل عداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، الارتفاع حيث تخطت الإصابات وفق آخر إحصائية، حاجز الـ 26 مليونا توفي منهم نحو 870 ألفا.

وبحسب إحصائية جديدة نشرت اليوم، 3 أيلول 2020، فان "أكثر من 26 مليونا و100 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي أكثر من 868 ألفا، حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 215 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019".

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و290 ألفا و964 إصابة، و189964 حالة وفاة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين وألف و422 إصابة و123899 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت ثلاثة ملايين و865 ألفا و731 إصابة و67519 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و9 آلاف و 995 حالة إصابة، و17528 حالة وفاة.

ر.إ

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