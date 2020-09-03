الصحة تقيم دورات في علاج كورونا تعتبر مجزية عن الترفيع الوظيفي

2020/09/03 | 15:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة الصحة والبيئة، إقامة دورات تخصصية للعناية المركزة في المؤسسات المخصصة لعلاج مرضى كورونا لكافة العاملين في مؤسساتها.وأعتبرت الوزارة "الدورات مجزية لأغراض الترفيع الوظيفي".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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