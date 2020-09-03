صحيفة: الحكومة الأمیركية راقبت ملايين المحادثات الهاتفية

2020/09/03 | 15:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قضت محكمة استئناف فيدرالية، الأربعاء، بأن برنامج المراقبة الحكومية المثير للجدل، والذي جمع ملايين البيانات من سجلات الهواتف الخاصة بالأمیركيين ينتهك القانون، وأن الادعاءات التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من مسؤولي الأمن القومي للدفاع عن البرنامج لم تكن دقيقة.وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة […]

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