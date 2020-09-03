البرلمان النرويجي يتعرض لهجوم إلكتروني

2020/09/03 | 15:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال البرلمان النرويجي ستورتينجيت (Stortinget): إنه وقع ضحية لهجوم إلكتروني استهدف نظام البريد الإلكتروني الداخلي الخاص به.وفي بيان صحفي، قالت مديرة البرلمان النرويجي ماريان أندريسن (Marianne Andreassen): إن المتسللين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للممثلين المنتخبين والموظفين على حد سواء، حيث سرقوا منها كميات مختلفة من المعلومات.وقالت أندريسن: إن الحادث قيد التحقيق […]

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