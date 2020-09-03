الكاظمي: الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية/موسع

2020/09/03 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي:" ان الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد افراده ".وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجرى اليوم، زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وكان في استقباله رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الارهاب".واضاف :" ان الكاظمي عقد ، حال وصوله ، اجتماعا مع القيادات الامنية والعسكرية، واستمع الى عرض مفصّل عن الاوضاع الامنية في عموم مناطق البلاد والقدرات العسكرية المتاحة لحماية الحدود، واصدر مجموعة من التوجيهات".واشاد الكاظمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها، في درء خطر الارهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد ، مشيرا الى انه "يراهن على القوات الامنية البطلة في توفير الامن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان".وشدد على "اهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الامنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملا غير تقليدي لمجابهتها"، لافتا الى :" ان الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد افراده، كما تعمل على عرقلة جهود الاعمار والتنمية في البلاد".ووجّه الكاظمي قادة الاجهزة الامنية بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الامنية للعمل بكل الجهود المتاحة لانهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد امن واستقرار البلد ./انتهى10

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