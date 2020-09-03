اقليم كردستان يسجل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/09/03 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا للـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تسجيل 609 اصابات جديدة بكوفيد 19.وقالت الوزارة في بيان : " تم اجراء 4698 فحصا جديداً ، 1534 في اربيل ، 433 في السليمانية، 154 في كرميان، 2527 في دهوك، و50 في حلبجة.واضافت :" تم تسجيل 609 اصابات جديدة ، 267 في اربيل ، 89 في السليمانية، 21 في كرميان، 204 في دهوك، و28 في حلبجة ".فيما تم تسجيل 409 حالات شفاء جديدة ، 228 في اربيل ، 27 في السليمانية، 29 في كرميان، 103 في دهوك، و22 في حلبجة، و23 حالة وفاة ، 9 في اربيل ، 4 في السليمانية، 1 في كرميان، 1 في رابرين، و8 في حلبجة./ انتهى9

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