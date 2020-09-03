وزارة التخطيط تؤكد استعدادها لتقديم كل انواع الدعم الممكنة لمعالجة ملف النازحين في العراق

2020/09/03 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، استعداد الوزارة لتقديم كل انواع الدعم الممكنة لوزارة الهجرة والمهجرين،لمعالجة ملف النازحين في العراق، في اسرع وقت ممكن، والعمل على اعداد رؤية وخطة متكاملة، لانهاء معاناة هذه الشريحة، من خلال التركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق التي شهدت عمليات نزوح نتيجة الظروف التي مرت بها تلك المناطق.وقال النجم خلال لقائه وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، والسيدة ايرينا سولارانو، نائب الممثل الخاص للامم المتحدة للشؤون الانسانية في العراق: ان" وزارة التخطيط ستعمل على دعم وزارة الهجرة والمهجرين من خلال محورين ، يتمثل الاول بوضع خريطة طريق للمشاريع الخدمية المطلوب تنفيذها في مناطق النزوح، وفقا للحاجة والامكانات المتاحة، و الثاني يأتي من خلال حشد وتوحيد الجهود الدولية، وفي مقدمتها منظمات الامم المتحدة، لتقديم الدعم لجهود وزارة الهجرة والمهجرين، بوصفها الجهة القطاعية المعنية بملف النازحين".وجرى خلال اللقاء، بحث ملف النزوح بنحو معمق، والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه عدد غير قليل من النازحين وتحول دون عودتهم الى مناطقهم.واتفق الاطراف الثلاثة ، بحسب بيان لوزارة التخطيط ، على ان " تستكمل وزارة الهجرة والمهجرين، خطة عودة النازحين خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها بصيغتها النهائية، ليتم الشروع بتنفيذها وفق التوقيتات الزمنية والاحتياجات المطلوبة, فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لجميع المخيمات، للاطلاع على واقع حياة النازحين في تلك المخيمات والعمل على تأمين متطلبات حياتهم لحين عودتهم الى مناطقهم"./انتهى8

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