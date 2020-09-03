2020/09/03 | 16:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت سلطات اقليم كوردستان الاجراءات المفروضة بسبب كورونا مؤخرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان.. 23 وفاة و609 اصابة كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان.. 23 وفاة و609 اصابة كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).