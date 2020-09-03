كورونا العراق: الاصابات تسجل “انتصاراً جديداً”… وفارق مخيف بينها وبين حالات الشفاء!

2020/09/03 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 3 أيلول 2020

– تم فحص ( 23029) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1670483 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 514بغداد / الكرخ 392مدينة الطب 81النجف الأشرف 199السليمانية 78أربيل 228دهوك 103كربلاء 287كركوك 109ديالى 108واسط 283البصرة 253ميسان 144بابل 43الديوانية 229ذي قار 195الأنبار 42المثنى 184نينوى 80

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4755 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 439بغداد الكرخ 1115مدينة الطب 109النجف 181السليمانية 138أربيل 267دهوك 204كربلاء 150كركوك 187ديالى 69واسط 333البصرة 322ميسان 174بابل 113الديوانية 188ذي قار 226الأنبار 17المثنى 309نينوى 82صلاح الدين 132

– الوفيات 74 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 2مدينة الطب 3النجف 6السليمانية 6أربيل 9دهوك 8كربلاء 2كركوك 2ديالى 2واسط 2البصرة 8ميسان 2بابل 2الديوانية 3ذي قار 6المثنى 2نينوى 4صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 187757 ( نسبة الشفاء 76.0 %)مجموع الأصابات : 247039الحالات الكلية تحت العلاج : 52007الراقدون في العناية المركزة: 496مجموع الوفيات: 7275

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