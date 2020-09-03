يوم هرب الكاظمي ملايين الوثائق .. وخفايا حزب البعث وصدام

2020/09/03 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أكثر من ستة ملايين صفحة من الوثائق التي تحوي أسرار الماضي العنيف في العراق، وخفايا حزب البعث وصدام حسين، حطت قبل أيام في العراق عائدة من رحلة دامت سنوات في أحد المراكز الأميركية، على متن طائرة شحن عسكرية أميركية.ففي تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” كشف عن دور لرئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي […]

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