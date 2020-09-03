2020/09/03 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة الصحة في كردستان، الخميس، تسجيلها 23 حالة وفاة، و609 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/ “تم اجراء 4698 فحصا جديدا توزعت في كل من: اربيل ، السليمانية، كرميان، دهوك، حلبجة”.

واشارت الى انها “سجلت 609 اصابات جديدة بالفيروس وكالاتي: 267 في اربيل ، 89 السليمانية، و21 كرميان، 204 دهوك، 28 حلبجة”.

ونوه البيان الى “تعافي 409 مصابين وكما يأتي: 228 اربيل ، و27 السليمانية، 29 كرميان، 103 دهوك، 22 حلبجة.”

واضاف انه “تم تسجيل 23 حالة وفاة توزعت على النحو الاتي: 9 اربيل ، 4 السليمانية، وحالة واحدة في كرميان، وحالة واحدة في رابرين.

واجمل البيان المجموع الكلي للاصابات في اقليم كردستان منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن “بـ30535 تماثل للشفاء 19378 مصابا من بينهم فيما لا يزال 10009 قيد العلاج توفي 1148 مصابا”. انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).