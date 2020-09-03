استخبارات الداخلية تلقي القبض على احد المشاركين في نزاع الحسينية

2020/09/03 | 16:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد أفاد مصدر أمني، الخميس، بإلقاء القبض على شخص شارك بالنزاع العشائري الذي اندلع في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد.وقال المصدر في حديث لـ/أين نيوز/، إن "قوة من استخبارات الداخلية ألقت القبض على شخص شارك بالنزاع العشائري في حسينية المعامل".واضاف، ان"المعتقل يشتبه بحرقه مخزناً للمواد البلاستيكية تابع لأحد المواطنين"، مشيرا الى انه"تم تسليمه إلى مركز شرطه حسينية

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