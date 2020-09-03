2020/09/03 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /خاص..

علقت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، الخميس، على تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داود بشأن مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق.

وقالت الجوري لـ /المعلومة/ إن “المرجعية الدينية مساندة لقرار مجلس النواب الداعي الى إخراج القوات الأجنبية المعادية للشعب العراقي والتي تنتهك حرمة وسيادة البلاد “.

وأضافت، أن “حديث مستشار رئيس الوزراء خاص به وليس متعلق بقرار القوى السياسية الرافضة لوجود المحتل الأمريكي “،

وتابعت أن “واشنطن ترضخ لقرار مجلس النواب المتعلق بسحب قواتها من البلاد”.

وكان مستشار رئيس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي يوم امس :” في اللحظة التي صدر بها قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق، كان الحضور لا يمثل كل اطياف العراق حتى يأخذ البعد الوطني”، انتهى / ح 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عن الفتح: المرجعية مساندة لقرار البرلمان وتصريح داود خاص به) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة عن الفتح: المرجعية مساندة لقرار البرلمان وتصريح داود خاص به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).