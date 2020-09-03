نائب يتهم وزير الزراعة بالتنصل عن تنفيذ التوجيهات

2020/09/03 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتهم عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، اليوم الخميس، وزير الزراعة بالتنصل عن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قضية منح الاولوية لوزارة الصناعة في التعاقدات، محذرا اياه من إجراءات رادعة داخل قبة البرلمان.

وقال البديري في تصريح صحفي، ان “رئيس مجلس الوزراء سبق له وأن اصدر توجيها بوجوب اتجاه الوزارات والمؤسسات المحلية الى التعاون مع وزارة الصناعة في توفير وتغطية احتياجاتها وبحال اعتذار الصناعة يتم التوجه للاستيراد”، مبينا ان “وزارة الصناعة أبدت استعدادها على توفير الأسمدة و المرشات الزراعية و المبيدات الى وزارة الصناعة وبمواصفات وشهادات اختبار عالمية وبسعر اوطأ من السعر السائد”.

واضاف البديري، ان “وزير الزراعة وللاسف الشديد، رفض التعامل مع وزارة الصناعة واصر على الاستيراد الخارجي، في أسلوب غير مقبول ويخالف تعليمات رئيس مجلس الوزراء الحالي وايضا يخالف لقرار مجلس النواب بالدورة السابقة الذي الزم المؤسسات بمنح الأولوية في تعاملها مع وزارة الصناعة”، مشددا على ان “رفض الوزير وإصراره على الاستيراد يضع العشرات من علامات الاستفهام عن السبب والغايات الحقيقية خلفه على اعتبار انه يمثل تكلفة اكبر واخراج للعملة الصعبة وضرب للصناعة المحلية و الشركات المستثمرة ولم نجد فيه اي فائدة ايجابية للبلد”.

واكد البديري ان “وزير الزراعة بحال إصراره على موقفه فسيكون لنا وقفة وموقف اكثر تشدد داخل قبة البرلمان”، موضحا “اننا سنعمل بكل السبل التي كفلها لها القانون والدستور للدفاع عن ثروات الشعب وصناعته”.

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