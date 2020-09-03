وكالة الاستخبارات: القبض على3 متهمين وضبط 23 عجلة مهربة في البصرة

2020/09/03 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على ثلاثة متهمين وضبط ثلاث وعشرين عجلة مهربة دون الموديل في محافظة البصرة.

وأوضحت الوكالة في بيان، ان العملية تمت بعد ورود معلومات حول وجود عملية تهريب للسيارات دون الموديل، تشكيل فريق من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في البصرة، والذي قام بنصب كمين محكم للمتهمين في البوابة الرئيسة لميناء ام قصر، وإلقاء القبض عليهم إضافة الى ضبط العجلات المخالفة.

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