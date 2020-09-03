جرحى القوات الأمنية يطالبون منحهم أراض سكنية ويناشدون الكاظمي بالتدخل

2020/09/03 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم جرحى وزارة الداخلية وعوائل الشهداء وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة ديالى للمطالبة باستحقاقاتهم أسوة بغيرهم من منتسبي القوات الأمنية.

وقطع المحتجون الشوارع الرئيسة أمام مبنى محافظة ديالى ومديرية بلدية بعقوبة للمطالبة بمنحهم قطع أراض سكنية، مطالبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالحضور الى محافظة ديالى والنظر في مشاكلهم وانصافهم سيما وأن أغلبهم يعاني من عجز بنسبة مئة بالمئة خلال تضحياتهم بالدفاع عن أرض الوطن.

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