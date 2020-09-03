2020/09/03 | 16:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقل/- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 3 أيلول 2020 ، مبينة انها سجلت 4755 اصابة جديدة والوفيات 74 حالة وفاه خلال يوم واحد ، اما حالات الشفاء والمتعافيين 3552 .وأضاف في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص ( 23029) نموذج في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا ويسجل 4755 اصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا ويسجل 4755 اصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).