واشنطن ستغادر منظمة الصحة العالمية في تموز 2021

2020/09/03 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستغادر منظمة الصحة العالمية في يوليو/ تموز 2021.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس: إن “الولايات المتحدة تعتزم إعادة توجيه تمويلها لمنظمة الصحة العالمية إلى برامج أخرى للأمم المتحدة بعد انسحابها في يوليو المقبل”.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه “كجزء من انسحابها، اعتبارًا من 6 يوليو 2021، ستبدأ الولايات المتحدة في استدعاء المسؤولين من مكاتب منظمة الصحة العالمية والبحث عن شركاء آخرين لتولي الأنشطة التي كانوا يديرونها”.



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