العراق يسجل قفزة قياسية يومية بإصابات كورونا

2020/09/03 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سجل العراق، الخميس، قفزة قياسية بإصابات فيروس كورونا اليومية، حيث بلغت 4755 حالة جديدة، في حين بلغت الوفيات 74، والشفاء 3552، خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (3 أيلول 2020)، انه تم "فحص (23029) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1670483)".

وأضاف البيان، حيث "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق، موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 514

بغداد / الكرخ 392

مدينة الطب 81

النجف 199

السليمانية 78

أربيل 228

دهوك 103

كربلاء 287

كركوك 109

ديالى 108

واسط 283

البصرة 253

ميسان 144

بابل 43

الديوانية 229

ذي قار 195

الأنبار 42

المثنى 184

نينوى 80".

وتابع، ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 4755 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 439

بغداد الكرخ 1115

مدينة الطب 109

النجف 181

السليمانية 138

أربيل 267

دهوك 204

كربلاء 150

كركوك 187

ديالى 69

واسط 333

البصرة 322

ميسان 174

بابل 113

الديوانية 188

ذي قار 226

الأنبار 17

المثنى 309

نينوى 82

صلاح الدين 132".

وبين، ان "الوفيات 74 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 3

النجف 6

السليمانية 6

أربيل 9

دهوك 8

كربلاء 2

كركوك 2

ديالى 2

واسط 2

البصرة 8

ميسان 2

بابل 2

الديوانية 3

ذي قار 6

المثنى 2

نينوى 4

صلاح الدين 1".

وأشار البيان، إلى ان "مجموع الشفاء: 187757 (نسبة الشفاء 76.0%).

مجموع الاصابات: 247039

الحالات الكلية تحت العلاج: 52007

الراقدون في العناية المركزة: 496

مجموع الوفيات: 7275".

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