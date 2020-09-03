الكاظمي يوجه أمرا للقيادات الأمنية بشأن السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية

2020/09/03 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة ملف السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (3 أيلول 2020)، ان "القائد العام، أجرى زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وكان في استقباله رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، ان الكاظمي "عقد حال وصوله اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية، واستمع الى عرض مفصل عن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق البلاد والقدرات العسكرية المتاحة لحماية الحدود، وأصدر مجموعة من التوجيهات" .

وأشاد الكاظمي، بحسب البيان، "بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد، وأكد أنه يراهن على القوات الأمنية البطلة في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان".

كما شدد "على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملا غير تقليدي لمجابهتها، بضمنه تفعيل العمل الاستخباري".

وأكد الكاظمي، أن "الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، ووجه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد"، وفقا للبيان.

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