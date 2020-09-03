العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بالاصابات اليومية بكورونا والوفيات 74


العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بالاصابات اليومية بكورونا والوفيات 74
2020/09/03 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق حيث سجلت المختبرات الرسمية في عموم العراق ارتفاعاً كبيراً، لعل الابرز فيه تسجيل جانب الكرخ من بغداد 1115 اصابة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "تم فحص ( 23029) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة

 منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1670483)".

واضافت: "سجلت الوزارة هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   514

بغداد / الكرخ      392

مدينة الطب        81

النجف الأشرف    199

السليمانية            78 

أربيل                228

دهوك                103                                  

كربلاء             287

كركوك             109

ديالى               108

واسط              283          

البصرة             253

ميسان               144

بابل                 43 

الديوانية             229

ذي قار              195

الأنبار               42

المثنى               184    

نينوى                80

               

    - الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 4755 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   439

بغداد الكرخ     1115

مدينة الطب      109

النجف            181

السليمانية          138     

أربيل            267

دهوك              204             

كربلاء         150

كركوك        187 

ديالى          69

واسط         333

البصرة       322

ميسان        174

بابل           113

الديوانية      188  

ذي قار        226

الأنبار          17

المثنى          309

نينوى          82

صلاح الدين    132 

- الوفيات   74   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     4

بغداد الكرخ        2

مدينة الطب       3

النجف             6                    

السليمانية        6

   أربيل          9

دهوك            8                 

كربلاء           2

كركوك         2

ديالى            2 

واسط           2

البصرة        8

ميسان           2   

بابل            2

الديوانية        3

ذي قار         6    

المثنى          2         

نينوى           4   

صلاح الدين     1

         

مجموع الشفاء  :  187757  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                      

مجموع الأصابات :   247039                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     52007                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      496                                           

مجموع الوفيات:   7275".

محمد

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