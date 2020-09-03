توجيه من مصرف الرشيد إلى مراكز أصدار البطاقة الذكية

2020/09/03 | 16:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه دعوة للمتقاعدين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه مصرف الرشيد، مراكز أصدار بطاقة نخيل، الاستمرار بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت لاستبدال البطاقات.

وقال المصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه المراكز الخاصه بأصدار بطاقة نخيل والتي تم تحديدها سابقًا الاستمرار بالعمل يومي الجمعة والسبت واستقبال كافة المتقاعدين لإنجاز بطاقاتهم بأسرع وقت".

ودعا المصرف "كافة المتقاعدين والتي وصلت لهم رسائل نصية مراجعة تلك المراكز".

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