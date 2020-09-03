العدل تعلن موافقة المالية على إطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد

2020/09/03 | 16:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، موافقة وزارة المالية على إطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد.





وقالت الوزارة في بيان إنه "بناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من قبل وزير العدل سالار عبد الستار محمد على ضرورة تامين صرف المستحقات المالية للموظفين المتعينين الجدد من موظفي الوزارة وأعتماد الإجراءات الكفيلة لضمان حقوقهم المشروعة" .

واكد مدير عام الدائرة الادارية والمالية هيثم محي راضي انه "حسب توجيهات وزير العدل الى بذل كافة الجهود بتامين صرف رواتب المتعينين الجدد من موظفي الوزارة وأعتماد الإجراءات الكفيلة لضمان حقوقهم المشروعة ، وبمتابعة حثيثة من قبل كوادر الدائرة الادارية والمالية في الوزارة قد تم حصول موافقة وزارة المالية على اطلاق تمويل رواتب المتعينين حديثا في مركز وزارة العدل والمستحقة من تاريخ المباشرة بالوظيفة" .

لافتا في الوقت نفسه الى انه "سوف يتم صرف المستحقات المالية المذكورة خلال هذا الشهر الحالي وفي أقرب موعد ممكن".

محمد

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