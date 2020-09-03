والد مسي : “ندرس إمكانية بقاء ليو مع الفريق”

2020/09/03 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تغير طارئ في مسار الأزمة مع برشلونة، التي وصلت حد إعلان قائد بلوجرانا رسميا عن رغبته في مغادرة قلعة كامب نو.وقال خورخي خلال تصريح مُقتضب لقناة “كواترو” الإسبانية: “ندرس إمكانية بقاء ليو مع الفريق”.وكان خورخي قد عقد اجتماعا مع جوسيب ماريا بارتوميو […]

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