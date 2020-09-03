المالية النيابية: موازنة ٢٠٢١ ستصل البرلمان قريبا

2020/09/03 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ سيصل مجلس النواب قريبا.وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعيدي لـ/ المعلومة/، ان “مجلس الوزراء الان في طور اكمال بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، لافتا الى ان “الموازنة ستكون مغايرة للاعوام السابقة”.واضاف ان “قرابة ٢٣٠ درجة وظيفية ستكون ضمن […]

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