سياسيون: حظر رفع أي علم غير العراقي يأتي ضمن خطوات تعزيز هيبة الدولة

2020/09/03 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

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يرى خبراء أمنيون وسياسيون ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي حظر رفع أي علم غير العراقي فوق أجهزة الدولة يأتي في إطار خطواته الرامية لتعزيز هيبة الدولة ومكانة الأجهزة الأمنية

ورغم البساطة الظاهرة للإجراء، الا إن بعض المراقبين ينظرون إليه بوصفه قراراً مهماً بالنسبة لهيبة المؤسسة العسكرية، بالنظر إلى تعمد بعض الجهات، خصوصاً تلك المنتمية إلى الفصائل المسلحة، رفع أعلامها الخاصة على مقراتها وعجلاتها العسكرية الأمر الذي قد يثير بعض الحساسيات.

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