شهداء وجرحى من حرس الحدود بهجوم لتنظيم داعش على مقرهم قرب عرعر

2020/09/03 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما على مقر لحرس الحدود في منطقة مكر النعام بالقرب من الحدود السعودية العراقية، موقعا شهداء وجرحى من حرس الحدود.

ووفقا لما أعلنته قيادة حرس الحدود فأن التنظيم الإرهابي شن هجوما على مقر الفوج الأول من اللواء الخامس، فيما تمكنت القوات الأمنية من صده بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم، مبينة سقوط شهيدين من منتسبيها وإصابة ثلاثة أخرين.

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