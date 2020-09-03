النزاهة تضبط تلاعباً في سجلات بأحد مراكز الشرطة بكربلاء

2020/09/03 | 17:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبط قضايا غير مُسجَّلة في سجلات الأساس بأحد مراكز الشرطة في وسط محافظة كربلاء، مُبيّنة وجود قضايا أخرى تمَّ التلاعب بأرقامها.

وقالت الدائرة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” عملية الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة الذي انتقل إلى أحد مراكز الشرطة في المحافظة؛ لغرض التفتيش والتدقيق والتحقيق في موضوع تأخير تمشية القضايا، أشارت إلى أن العملية أسفرت عن ضبط عددٍ كبيرٍ من القضايا غير مُسجَّلة في سجلات أساس المركز أو الحاسبة، إضافة إلى الكشف عن قضايا أخرى مُثبَّتٍ فيها رقم أساس ليس له وجود في السجلات والحاسبة، فضلاً عن عددٍ كبيرٍ من أرقام أساس القضايا المُثـبَّتة في حاسبة المركز وسجلات الأساس، لكن لا وجود لها في أرض الواقع.

وأضافت إن مجموع القضايا الجزائية قيد التحقيق التي فيها إشكال في أرقام الأساس بلغ (167) قضية جزائية، فضلاً عن وجود قضايا تعود لعام 2018، بالرغم من أن المواقف الخاصَّة بالمركز تُبيِّنُ أن نسبة إنجاز التحقيق لعام 2018 بلغت 100%.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمَّت؛ بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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