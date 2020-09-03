2020/09/03 | 17:12 - المصدر: عين العراق

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قريباً..



موازنة ٢٠٢١ ستصل البرلمان

اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ سيصل مجلس النواب قريبا.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعيدي ان “مجلس الوزراء الان في طور اكمال بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، لافتا الى ان “الموازنة ستكون مغايرة للاعوام السابقة”.

واضاف ان “قرابة ٢٣٠ درجة وظيفية ستكون ضمن مشروع الموازنة”، مبينا ان “مجلس الوزراء سيرسل المشروع لمجلس النواب قريبا”.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن وجود اكثر من 240 الف درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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