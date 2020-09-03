الموقف الوبائي اليوم الخميس: 4755 إصابة جديدة ووفاة 74 حالة وشفاء 3552 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس (3552) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 514
بغداد / الكرخ 392
مدينة الطب 81
النجف الأشرف 199
السليمانية 78
أربيل 228
دهوك 103
كربلاء 287
كركوك 109
ديالى 108
واسط 283
البصرة 253
ميسان 144
بابل 43
الديوانية 229
ذي قار 195
الأنبار 42
المثنى 184
نينوى 80
- الإصابات الجديدة: 4755 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 439
بغداد الكرخ 1115
مدينة الطب 109
النجف 181
السليمانية 138
أربيل 267
دهوك 204
كربلاء 150
كركوك 187
ديالى 69
واسط 333
البصرة 322
ميسان 174
بابل 113
الديوانية 188
ذي قار 226
الأنبار 17
المثنى 309
نينوى 82
صلاح الدين 132
- الوفيات 74 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 3
النجف 6
السليمانية 6
أربيل 9
دهوك 8
كربلاء 2
كركوك 2
ديالى 2
واسط 2
البصرة 8
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 3
ذي قار 6
المثنى 2
نينوى 4
صلاح الدين 1
مجموع حالات الشفاء: 187757 ( نسبة الشفاء 76.0 %)
مجموع الإصابات : 247039
الحالات الكلية تحت العلاج : 52007
الراقدون في العناية المركزة: 496
مجموع الوفيات: 7275
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