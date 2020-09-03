الموقف الوبائي اليوم الخميس: 4755 إصابة جديدة ووفاة 74 حالة وشفاء 3552 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الخميس: 4755 إصابة جديدة ووفاة 74 حالة وشفاء 3552 مصاباً
2020/09/03 | 17:12 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس (3552) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   514

بغداد / الكرخ      392

مدينة الطب        81

النجف الأشرف    199

السليمانية            78  

أربيل                228 

دهوك                103                                   

كربلاء             287

كركوك             109

ديالى               108

واسط              283           

البصرة             253

ميسان               144

بابل                 43  

الديوانية             229 

ذي قار              195

الأنبار               42

المثنى               184     

نينوى                80 

                

    

 

- الإصابات الجديدة: 4755 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   439

بغداد الكرخ     1115

مدينة الطب      109

النجف            181

السليمانية          138      

أربيل            267

دهوك              204              

كربلاء         150

كركوك        187  

ديالى          69

واسط         333

البصرة       322

ميسان        174 

بابل           113 

الديوانية      188   

ذي قار        226

الأنبار          17

المثنى          309

نينوى          82 

صلاح الدين    132  

 

 

- الوفيات   74   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     4

بغداد الكرخ        2 

مدينة الطب       3 

النجف             6                     

السليمانية        6

   أربيل          9 

دهوك            8                  

كربلاء           2

كركوك         2 

ديالى            2  

واسط           2 

البصرة        8 

ميسان           2    

بابل            2 

الديوانية        3 

ذي قار         6     

المثنى          2          

نينوى           4    

            صلاح الدين     1

  

            

مجموع حالات الشفاء:  187757  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                       

مجموع الإصابات :   247039                                               

الحالات الكلية تحت العلاج :     52007                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      496                                            

مجموع الوفيات:   7275

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