تحديد السبت المقبل موعدا لعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد

2020/09/03 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الأمانة العامة لمجلس النواب السبت المقبل موعدا لعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول للسنة البرلمانية الثالثة.

حيث دعت الأمانة العامة النواب إلى الحضور إلى الجلسات المُقرر انعقادها السبت المقبل، موجهة جميع الدوائر المعنية أجراء اللازم وتهيئة المستلزمات والتحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة إذا تطلب الامر، بناءً على نسبة الإصابات بكورونا بين أعضاء المجلس.

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