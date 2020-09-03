صحة ذي قار تحذر من كارثة مرتقبة نتيجة تفاقم أعداد الإصابات والوفيات

2020/09/03 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت دائرة صحة ذي قار من كارثة وبائية بعد تضاعف أعداد الوفيات ومصابي كورونا الداخلين إلى مراكز الحجر في المحافظة.

مدير عام الدائرة سعد الماجد أكد في بيان أن اعداد المصابين بفيروس كورونا الراقدين في مراكز الحجر الصحي تضاعف خلال الايام الماضية، فضلاً عن تضاعف أعداد الوفيات، بالرغم من توفير جميع المستلزمات العلاجية في المراكز المخصصة للعزل وهذا ينذر بكارثة صحية قد لا تستطيع المحافظة مواجهتها، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الوباء.

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