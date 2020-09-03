صادقون: فصائل المقاومة مع حصر السلاح بيد الدولة

2020/09/03 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكد تحالف صادقون، الخميس، ان جميع فصائل المقاومة مع حصر السلاح بيد الدولة شريطة اخراج القوات الاميركية وتمكن الدولة من ضبط الحدود ومنع تسلل الارهاب.

وقال النائب عن صادقون فاضل الفتلاوي لـ/المعلومة/ ان “اجتماع الكاظمي الاخير بممثلي الكتل حضر فيه بعض ممثلي فصائل المقاومة”.

واضاف ان “الفصائل ابلغت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانها مع حصر السلاح بيد الدولة واقامت دولة يسودها القانون”، مشيرا الى ان “الكتل ابلغته رغبتها بذلك شريطه خروج القوات الاجنبية الاميركية ومنع تسلل الارهاب والاعتداءات التركية”.

واوضح ان “فصائل المقاومة احرص الجهات العراقية على حصر السلاح بيد الدولة واقامة القانون وقدمت شهداء في سبيل الحفاظ على الوطن”.انتهى25و

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