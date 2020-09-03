الزراعة: تسويق أكثر ٤٤ مليون بيضة ومئات الأطنان من الاسماك والدجاج في بغداد الشهر الماضي

2020/09/03 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن تسويق أكثر ٤٤ مليون بيضة ومئات الأطنان من الاسماك والدجاج في بغداد خلال شهر آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “سوقت أكثر ٤٤ مليون بيضة ومئات الأطنان من الاسماك والدجاج في بغداد خلال شهر آب الماضي”.

وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اعلن في وقت سابق، الموافقة على السماح لمنتجي الدواجن باستيراد المواد العلفية بشكل مباشر.

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