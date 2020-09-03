قمة كروية بين المانيا وإسبانيا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية

2020/09/03 | 17:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تنطلق الخميس النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بقمة نارية بين ألمانيا وضيفتها إسبانيا، وفي ظروف استثنائية خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بإرجاء بطولة أوروبا 2020 وغياب المنافسات الدولية قرابة عشرة أشهر.

وتشهد الجولة الأولى التي تستمر لثلاثة أيام على مباريات مهمة تبدأ مساء اليوم (3 ايلول 2020)، مع لقاء عملاقين هما المانيا وضيفتها إسبانيا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الاول.

ويحل منتخب "لا روخا" ضيفا في شتوتغارت على المانشافت بطل العالم عام 2014 في البرازيل، في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها اسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل ان تمضي قدما وتفوز بالنهائي على حساب هولندا في جنوب إفريقيا.

وفي المباراة الاخرى من المجموعة ذاتها تحل سويسرا ضيفة على أوكرانيا الخميس، على ان تستضيف الأولى المانيا الأحد في الجولة الثانية، في حين تحل أوكرانيا ضيفة على اسبانيا.

وفي المباريات الأخرى الخميس، تلتقي روسيا مع صربيا وتركيا مع المجر في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني، وسلوفينيا مع اليونان ومولدوفا مع كوسوفو في المجموعة الثالثة من المستوى الثالث، ولاتفيا مع اندورا وجزر فارو مع مالطا في المجموعة الأولى من المستوى الرابع.

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