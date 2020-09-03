إقليم كوردستان يسجل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

2020/09/03 | 17:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الخميس، تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (3 ايلول 2020)، ان "الاصابات الجديدة توزعت على أربيل بواقع 267 حالة، السليمانية 89، كرميان 21، دهوك 204، حلبجة 28".

واضافت، إنه "اجري 4698 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الفحوصات الكلية 329078 فحصا".

واضافت، انه "تم تسجيل 23 حالة وفاة منها 9 في أربيل و4 في السليمانية و8 في دهوك، وحالة واحدة في كل من كرميان ورابرين، فيما بلغت حالات الشفاء 409 حالة".

جدير بالذكر انه بتسجيل هذه الاصابات الجديدة فقد ارتفع اجمالي الاصابات بكورونا في الاقليم الى 30535 ، شفي منها 19378حالة وتوفي 1148.

ا.ح

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