تحذيرات من

2020/09/03 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرجع خبراء تفشي فيروس كورونا المستجد بسرعة كبيرة إلى من يصفونهم بـ"الناقلين الفائقين" وهم أشخاص عندما يصابون بالفيروس ينقلون العدوى بسهولة أكثر من غيرهم.

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