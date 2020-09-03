فينالدوم يرد على أنباء اقترابه من برشلونة

2020/09/03 | 17:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، على التقارير التي تتحدث عن اقترابه من الانتقال لبرشلونة الإسباني.





وقال فينالدوم، قبل مباراة هولندا وبولندا بدوري الأمم الأوروبية: "إنها مجرد شائعات، في الوقت الحالي لا يمكنني قول أي شيء".

وأضاف: "اعتقدت أنكم ستسألونني عن قدرتي لأكون ضمن أعمدة منتخب هولندا، إذا سألتموني عن المنتخب يمكنني الإجابة فقط".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، والمدرب السابق لمنتخب هولندا، طلب من إدارة النادي الكتالوني تعزيز خط وسط الفريق بالتعاقد مع فينالدوم.

وتوقعت التقارير أن الصفقة ستكلف خزينة برشلونة بين 15 و20 مليون يورو، علما أن اللاعب الهولندي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو المقبل.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن ليفربول يريد استغلال هذه الأموال في التعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

وعن رحيل كومان من هولندا لبرشلونة، قال فينالدوم: "الفريق يأسف لرحيله، لكننا سعداء له، إذا فعلت ذلك كلاعب فأنت في نفس الموقف.



علينا المضي قدما".

وانتقل فينالدوم، البالغ من العمر 29 عاما، من نيوكاسل لليفربول، صيف 2016، وشارك مع الريدز 187 مباراة، سجل فيها 19 هدفا وصنع 16.

محمد

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