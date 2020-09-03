مودريتش يعلق على احتمال رحيل ميسي عن برشلونة

2020/09/03 | 17:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد، على أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة، في ظل تقارير عن احتمال رحيل اللاعب.وأكد مودريتش أن تداعيات رحيل ميسي عن برشلونة ستؤثر كثيرًا على بطولة الدوري الإسباني، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية:"رحيل ميسي سيكون خسارة فادحة، كما كان الحال حين خرج كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، ولا أفكر دائمًا في الماضي، وهذه هي كرة القدم".وأضاف مودريتش:"إذا رحل ميسي سيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لهيبة الدوري الإسباني"، وتابع:"علينا أن نتطلع إلى الأمام، وسيكون هناك لاعبون آخرون سيصبحون نجومًا".وأكمل مودريتش:"حين رحل رونالدو عن ريال مدريد حدث الأمر نفسه، واستمر الفريق دونه وسيكون الأمر كذلك حال رحل ميسي سواء بالنسبة لبرشلونة أو الليغا".وأردف:"هذا العام فزت مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الثاني لي، وأريد أن أحصد المزيد من الألقاب، ولا أعرف إذا ما كان ريال مدريد سيتعاقد مع لاعبين جدد، لكن إذا بقينا على هذا النحو، فإن الجودة موجودة".وذكرت تقارير جديدة أن ميسي البالغ من العمر 33 عامًا قد يستمر مع برشلونة للموسم المقبل 2020/202021، والخروج صيف 2021.محمد

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