مكتب جونسون: رئيس وزراء بريطانيا بحث مع مستشار ترامب السلام بالشرق الأوسط

2020/09/03 | 17:29 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1Slideshow ( 2 images )لندن (رويترز) - التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس في لندن مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحثا عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك بعدما انضم جونسون لاجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.وقال مكتب جونسون في رسالة بالبريد الإلكتروني “انضم رئيس الوزراء لاجتماع بين وزير الخارجية ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط”.إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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