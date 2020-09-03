الحكومة الاردنية تضع العراق في القائمة الحمراء

2020/09/03 | 17:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت الحكومة الاردنية، الخميس، قائمة الدول التي سيتم تسيير رحلات منتظمة منها وإليها، حسب التصنيف اللوني المستند إلى وضعها الوبائي.

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