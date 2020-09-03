الصحة تسجل 4755 اصابة ووفاة 74 حالة جديدة بكورونا

2020/09/03 | 17:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

اعلمن وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس ، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق “.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه تم فحص ( 23029) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1670483 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 514بغداد / الكرخ 392مدينة الطب 81النجف الأشرف 199السليمانية 78أربيل 228دهوك 103كربلاء 287كركوك 109ديالى 108واسط 283البصرة 253ميسان 144بابل 43الديوانية 229ذي قار 195الأنبار 42المثنى 184نينوى 80

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4755 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 439بغداد الكرخ 1115مدينة الطب 109النجف 181السليمانية 138أربيل 267دهوك 204كربلاء 150كركوك 187ديالى 69واسط 333البصرة 322ميسان 174بابل 113الديوانية 188ذي قار 226الأنبار 17المثنى 309نينوى 82صلاح الدين 132

– الوفيات 74 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 2مدينة الطب 3النجف 6السليمانية 6أربيل 9دهوك 8كربلاء 2كركوك 2ديالى 2واسط 2البصرة 8ميسان 2بابل 2الديوانية 3ذي قار 6المثنى 2نينوى 4صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 187757 ( نسبة الشفاء 76.0 %)مجموع الأصابات : 247039الحالات الكلية تحت العلاج : 52007الراقدون في العناية المركزة: 496مجموع الوفيات: 7275

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