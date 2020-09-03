صحة ذي قار تحذر اهالي المحافظة: ستفقدون المزيد من اهلكم بسبب كورونا

2020/09/03 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

حذر مير عام صحة محافظة ذي قار، سعدي الماجد، الخميس، 03 أيلول، 2020، اهالي المحافظة بسبب عدم التزامهم بالاجراءات الوقائية قائلا: "ستفقدون المزيد من اهلكم".

وقال الماجد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الايام الماضية لاحظنا فيها تضاعف دخول المرضى الى ردهات العزل، وازدياد الوفيات بالرغم من توفير كافة المستلزمات لغرف العزل، مما بكارثة وبائية في حال استمر الوضع بهذا المستوى".

واضاف أن "المنظمات الدولية اكدت ان الفايروس لن ينتهي لوحدهُ ، لذلك اقول لاهلي في ذي قار انتم ستقدمون ضحايا من اهلكم مستقبلاً فيما لو استمريتم بهذه الاستهانة وعدم الوقاية ، على الاقل يجب لبس الكمامة والتباعد قدر الامكان".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، الخميس (03 أيلول 2020)، بتسجيل 6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 220 إصابة جديدة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 226 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف، أن "محافظة ذي قار سجلت اليوم انخفاضاً في عدد حالات الوفاة، حيث توفي 6 مصابين بكورونا".

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