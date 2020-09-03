النزاهة تضبط تلاعباً في سجلات الأساس بأحد مراكز شرطة كربلاء

2020/09/03 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، ضبطها تلاعباً في سجلات الأساس بأحد مراكز الشرطة في محافظة كربلاء المقدسة، فيما بينت وجود قضايا أخرى تمَّ التلاعب بأرقامها.

وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عملية الضبط نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيأة الذي انتقل إلى أحد مراكز الشرطة في المحافظة لغرض التفتيش والتدقيق والتحقيق في موضوع تأخير تمشية القضايا"، مشيرة إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط عددٍ كبيرٍ من القضايا غير مُسجَّلة في سجلات الأساس للمركز أو الحاسبة، إضافة إلى الكشف عن قضايا أخرى مُثبَّتٍ فيها رقم أساس وليس له وجود في السجلات والحاسبة، فضلاً عن عددٍ كبيرٍ من أرقام الأساس للقضايا المُثـبَّتة في حاسبة المركز وسجلات الأساس، لكن لا وجود لها في أرض الواقع".

وأضافت، أن "مجموع القضايا الجزائية قيد التحقيق التي فيها إشكال في أرقام الأساس بلغ (167) قضية جزائية، فضلاً عن وجود قضايا تعود لعام 2018، بالرغم من أن المواقف الخاصَّة بالمركز تُبيِّنُ أن نسبة إنجاز التحقيق لعام 2018 بلغت 100 %"، موضحة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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