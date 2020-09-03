عاجل: في اعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.. الصحة تسجل 4755 إصابة جديدة بكورونا

2020/09/03 | 18:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/سجلت وزارة الصحة 4755 إصابة جديدة بكورونا في اعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء مقابل 3552 حالة شفاء و74 وفاة في عموم البلاد .وقالت الوزارة في بيان ، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة 514بغداد/ الكرخ 392مدينة الطب 81النجف 199السليمانية 78أربيل 228دهوك 103كربلاء 287كركوك 109ديالى 108واسط 283البصرة 253ميسان 144بابل 43الديوانية 229ذي قار 195الأنبار 42المثنى 184نينوى 80وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 4755 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 439بغداد الكرخ 1115مدينة الطب 109النجف 181السليمانية 138أربيل 267دهوك 204كربلاء 150كركوك 187ديالى 69واسط 333البصرة 322ميسان 174بابل 113الديوانية 188ذي قار 226الأنبار 17المثنى 309نينوى 82صلاح الدين 132ولفت البيان الى أن "الوفيات 74 حالة وكما يلي:بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 2مدينة الطب 3النجف 6السليمانية 6أربيل 9دهوك 8كربلاء 2كركوك 2ديالى 2واسط 2البصرة 8ميسان 2بابل 2الديوانية 3ذي قار 6المثنى 2نينوى 4صلاح الدين 1وتابع بيان الوزارة أن "مجموع الشفاء: 187757 ( نسبة الشفاء 76.0 %)، ومجموع الاصابات: 247039، والحالات الكلية تحت العلاج: 52007، والراقدون في العناية المركزة: 496، ومجموع الوفيات: 7275".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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